Бывший эксперт Совета Европы и комитета ООН Виталий Квашис покончил с собой в Москве

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Бывший эксперт Совета Европы и комитета ООН Виталий Квашис покончил с собой в своей московской квартире. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

"Смерть наступила в результате самоубийства. Мужчина оставил предсмертную записку", – говорится в сообщении.

По данным экстренных служб, он ушел из из жизни в воскресенье, 16 июля.

Квашис был заслуженным деятелем науки России, доктором юридических наук и профессором. На протяжении семи лет работал консультантом секретариата председателя Президиума СССР. Помимо этого, был экспертом Совета Европы, комитета по безопасности Госдумы и комитета ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию.

Квашис занимал должность члена экспертного совета министерства внутренних дел России по вопросам нормотворческой деятельности. По предварительной информации, в последнее время мужчина тяжело болел.