Умер замминистра науки и высшего образования РФ Петр Кучеренко

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации Петр Кучеренко скончался в возрасте 46 лет. Об этом сообщается на официальном сайте Минобрнауки РФ.

"20 мая скончался статс-секретарь – заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации Петр Александрович Кучеренко", – отметили в сообщении.

В ведомстве уточнили, что Кучеренко почувствовал себя плохо на борту самолета, на котором делегация РФ возвращалась из рабочей поездки на Кубу. Самолету пришлось приземлиться в Минеральных Водах. Несмотря на оказанную помощь медиками, Кучеренко не удалось спасти.

Минобрнауки выразило соболезнования родным и близким замминистра. Кучеренко занимал пост замминистра науки и высшего образования с 30 марта 2020 года.