Умер глава Ассоциации банков России Георгий Лунтовский

Фото: ТАСС/Бизнес Online/Алексей Белкин

Президент Ассоциации банков России (АБР), экс-первый зампред Центробанка РФ Георгий Лунтовский скончался в возрасте 73 лет. Об этом ТАСС сообщил председатель совета ассоциации, глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

"Георгий Иванович – замечательный человек. Он сделал многое для развития банковской системы", – уточнил он.

Кроме того, Аксаков выразил искренние соболезнования семье погибшего.

Лунтовский находился на посту зампреда Центробанка РФ с 1999 по 2005 год, а после он стал первым зампредом Банка России. Ушел с этой должности он в 2017 году, став президентом Ассоциации банков России.

