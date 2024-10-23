Фигурантам дела о покушении на помощника депутата Алихаджиева предъявлено обвинение

Фото: телеграм-канал "ГСУ СК России по Московской области"

Организатору и исполнителю покушения на убийство помощника депутата Госдумы Шерипа Алихаджиева в Московской области предъявлено обвинение, передает пресс-служба СК РФ по региону.

Как уточнили в ведомстве, в зависимости от роли каждого они обвиняются в организации убийства и покушении на него, совершенном группой лиц по предварительному сговору, найму, а также в незаконном обороте оружия.

Следствие ходатайствует перед судом об аресте фигурантов.

Покушение на Аликхаджиева произошло вечером 10 октября в деревне Лапино подмосковного городского округа Одинцово. По версии следствия, неизвестный выстрелил в бывшего зампреда правительства Ингушетии четыре раза и скрылся. Аликхаджиев получил два огнестрельных ранения и был госпитализирован.

По данному факту возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Расследование дела находится на контроле у подмосковной прокуратуры. 22 октября полиция задержала подозреваемых в преступлении. Обоих мужчин доставили в отделы следственных органов.

В ходе следственных мероприятий правоохранители установили, что планы по убийству были построены в сентябре 2024 года. Заказчик обещал киллеру 20 миллионов рублей за совершение преступления. При этом исполнитель получил предоплату в размере 500 тысяч рублей, пистолет с глушителем, фотографии, а также всю имеющуюся информацию о жертве. Кроме того, стало известно, что злоумышленник выслеживал потерпевшего и наблюдал за ним на протяжении месяца.

Позже выяснилось, что предполагаемый исполнитель покушения был судим в России по статье о незаконном приобретении, хранении, перевозке, изготовлении и переработке наркотиков, а на Украине – за разбой.