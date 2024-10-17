СК: подозреваемый в убийстве военного в Подмосковье произвел не менее девяти выстрелов

Фото: телеграм-канал “Следком”

Уголовное дело об убийстве военного в Подмосковье передали в управление по расследованию особо важных дел, рассказали в пресс-службе ГСУ СК по Московской области.

Как установили следователи, преступник стрелял, стоя на грунтовой дороге. Он выстрелил не менее девяти раз в боковое окно водительской двери автомобиля под управлением потерпевшего, причинив ему не менее шести огнестрельных ранений. После этого нападавший скрылся.

Сейчас следователи отрабатывают несколько версий произошедшего.

Инцидент произошел утром 16 октября в деревне Меленки Солнечногорского городского округа. В связи с этим было возбуждено дело об убийстве и незаконном обороте оружия. СМИ со ссылкой на правоохранительные органы заявляли, что погибшим оказался участник СВО, заместитель начальника одной из воинских частей.

Позже появилась информация, что убийство военнослужащего было спланировано заранее и носит заказной характер. По мнению источника СМИ, за маршрутом военного следили.