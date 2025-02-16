ТАСС: неизвестные напали на бывшего замначальника ГОВД в Ингушетии

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Сотрудники полиции в Ингушетии разыскивают неизвестных, которые напали на экс-замначальника ГОВД по Карабулаку. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

"Неизвестные на автомобиле отечественной марки совершили нападение на бывшего замначальника карабулакского ГОВД. Один из злоумышленников открыл огонь и ранил его", – сообщил собеседник агентства.

После покушения злоумышленники скрылись в неизвестном направлении. Уточняется, что жизни экс-полицейского в данный момент ничего не угрожает.

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