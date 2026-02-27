Биолог Глазков назвал главную опасность мраморных клопов и испанских слизней для огорода

Россияне столкнутся с нашествием испанских слизней и мраморных клопов, сообщили СМИ. Чем они опасны и как с ними бороться, расскажет Москва 24.

"Настоящее бедствие"

Численность испанских слизней и мраморных клопов увеличится из-за изменений климата в России, сообщает aif.ru со ссылкой на заместителя директора Единого научного центра Минприроды РФ, статс-секретаря Комитета десятилетия ООН, главы Общественного совета Росгидромета Вадима Петрова.

Он уточнил, что к такому периоду приводит изменение среднегодовой температуры и продолжительность вегетативного периода.





Вадим Петров заместитель директора Единого научного центра Минприроды Поэтому мы и имеем нашествие тех же испанских слизней, которые хоть и водились раньше в наших широтах, но не были так распространены и адаптированы. Или появление мраморных клопов, которые прибыли из Юго-Восточной Азии и на юге страны в прошлом году стали настоящим бедствием для садоводов-огородников.

По словам Петрова, эти виды были завезены в Россию через международные грузоперевозки. И если раньше они не выживали в РФ из-за продолжительных холодов, то сейчас уверенно адаптируются, стремительно наращивая численность популяции.

"Опасность не в том, что они существуют, а в том, что мы не до конца разобрались, каким образом с ними бороться. В природной среде для них нет биологических угроз, а просто уничтожением дело не решишь", – пояснил Петров.

Он также подчеркнул, что на сегодняшний день важно вести научно-исследовательские работы и адаптировать регионы к изменениям климата, а также готовить инфраструктуру и земельные участки к большому количеству новых видов.

При этом ранее академик РАН Геннадий Онищенко предупредил, что снежная зима в России заметно повысила выживаемость клещей. Однако биолог, начальник отдела охраны и мониторинга биоразнообразия департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Азамат Кунафин подчеркнул, что активность клещей в столице остается стабильной на протяжении последних нескольких лет. Не наблюдается ни роста, ни снижения их количества.

"Несмотря на обилие снежного покрова, которое является благоприятным условием для выживания беспозвоночных, в этом году аномального роста клещей не ожидается. Многое зависит от самих людей: важно соблюдать меры предосторожности, это позволит предотвратить большинство укусов, и прогулка будет безопасна в независимости от того, обработана территория от клещей или нет", – сказал Кунафин Москве 24.

По его словам, если клещ все-таки укусил, лучше сразу обратиться в ближайшее медицинское учреждение – поликлинику или травмпункт. Там его извлекут и отправят на анализ, а пострадавшему окажут квалифицированную медицинскую помощь. Также необходимо обратиться к врачу для профилактического осмотра. После прогулок на природе рекомендуется внимательно осмотреть себя, своих близких и своих питомцев, подчеркнул эксперт.

"В Москве подобные случаи встречаются редко и чаще связаны с пребыванием за пределами города. Однако пренебрегать рекомендациями при посещении природных территорий, а при укусе – обращением к медикам не стоит", – добавил Кунафин.

Первые вестники весны

Кандидат биологических наук Павел Глазков отметил в разговоре с Москвой 24, что вероятное увеличение численности испанских слизней и мраморных клопов в 2026 году может быть связано прежде всего с обилием выпавшего снега зимой. Он является идеальным теплоизолятором: личинки, яйца и взрослые особи, зарывшиеся в землю, переживают под ним даже сильные морозы. Гибель наступает только при отсутствии снега и длительных минусовых температурах, рассказал специалист.





Павел Глазков кандидат биологических наук В этом году условия для зимовки сложились идеальные, поэтому с большой вероятностью численность и слизней, и клопов резко возрастет.

Глазков пояснил, что мраморный клоп впервые был выявлен в Сочи в 2014 году, куда попал из Абхазии. Сейчас он встречается в Краснодарском и Ставропольском краях, Крыму, Адыгее, Ростовской области. В Центральном регионе, включая Москву и область, официально он не считается распространенным, уточнил специалист.

По его словам, мраморные клопы питаются соком плодовых и овощных культур, а также молодыми побегами. Их особенность – в крайне низкой чувствительности к инсектицидам и почти полном отсутствии естественных врагов, поэтому бороться с ними крайне сложно. Если такой клоп укусит человека, может возникнуть аллергическая реакция, уточнил он.

"Испанские слизни уничтожают все подряд, отдавая предпочтение овощным культурам. Более того, европейские ученые выяснили, что эти существа способны нападать даже на птенцов наземногнездящихся птиц", – заверил Глазков.

Он отметил, что испанские слизни обитают повсюду, и в 2026 году, благодаря влажности от растаявшего снега, прогнозируется вспышка численности. Однако, несмотря на их массовость, бороться с ними можно.

В частности, рекомендован механический метод уборки. Чтобы не бегать по всему участку, биолог порекомендовал привлекать их в ловушки. Например, закопать трехлитровую банку под горлышко и налить туда темное пиво. Запах брожения привлекает слизней, из-за чего они концентрируются вокруг банки или падают внутрь. На шесть соток достаточно четырех таких ловушек.





Павел Глазков кандидат биологических наук Второй способ: разложить старые, покрытые грибком доски или тряпки с запахом плесени, поливая их водой, чтобы не пересыхали. Такой аромат привлекает слизней: они сползаются под эти укрытия, и их легко собрать. Для усиления эффекта можно облить конструкцию пивом. Собранных слизней пересыпают солью, и они погибают.

По оценкам Глазкова, сезон испанских слизней и мраморных клопов начнется, когда температура поднимется выше плюс 10 градусов. При этом ощутимое увеличение их численности придется на первую половину лета. Личинки и яйца дадут новый прирост во второй половине лета, но основные проблемы огородники ощутят в начале сезона, заключил эксперт.

