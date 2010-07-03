NASA попросило отложить запуск "Союза" к МКС

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Запуск пилотируемого корабля "Союз МС-13" с космодрома Байконур к Международной космической станции (МКС) может быть отложен на две недели.

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) попросило госкорпорацию "Роскосмос" сдвинуть пуск с 6 на 20 июля.

Как рассказал РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли, США также попросили продлить полет "Союза" на два месяца – с декабря 2019 года до февраля 2020 года.

Это позволит NASA обеспечить присутствие на МКС не одного, а трех астронавтов на случай задержек в испытаниях новых пилотируемых кораблей.

Ранее NASA заявило, что планирует в конце июля запуск первого корабля с экипажем с 2011 года, когда была выведена из эксплуатации многоразовая пилотируемая транспортная система Space Shuttle.

После этого астронавтов в космос доставляли только российские корабли "Союз". 3 марта компания SpaceX провела беспилотный старт корабля Crew Dragon, который успешный пристыковался к МКС.