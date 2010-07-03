Спутник "Меридиан" вывели на расчетную орбиту

Фото: www.roscosmos.ru

В пресс-службе Министерства обороны сообщили, что космический аппарат "Меридиан" отделился от разгонного блока "Фрегат" и выведен на расчетную орбиту. Заявление ведомства цитирует ТАСС.

Все операции прошли в штатном режиме.

Ракета-носитель "Союз-2.1а" со спутником "Меридиан" стартовала с пусковой установки № 4 площадки № 43 космодрома Плесецк в Архангельской области 30 июля. В 9:05 по Москве спутник с разгонным блоком "Фрегат" штатно отделился от ракеты.

Этот запуск "Союза-2" с Плесецка стал третьим в 2019 году. Летные испытания ракеты-носителя "Союз-2" начались в ноябре 2004 года. С тех пор – за 15 лет – с космодрома Плесецк запустили 39 "Союзов" в вариантах 1а, 1б и 1в.

Специалисты отмечают, что "Союз-2" пришел на смену "Союзу-У", который использовали с 1973 по 2012 год. Всего за это время с Плесецка произвели 435 пусков "Союза-У". Ракета этого типа вывела на орбиту 430 космических аппаратов разного назначения.