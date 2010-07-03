Спутник "Меридиан" вывели на расчетную орбиту

В пресс-службе Министерства обороны сообщили, что космический аппарат "Меридиан" отделился от разгонного блока "Фрегат" и выведен на расчетную орбиту. Заявление ведомства цитирует ТАСС.
Все операции прошли в штатном режиме.
Ракета-носитель "Союз-2.1а" со спутником "Меридиан" стартовала с пусковой установки № 4 площадки № 43 космодрома Плесецк в Архангельской области 30 июля. В 9:05 по Москве спутник с разгонным блоком "Фрегат" штатно отделился от ракеты.
Этот запуск "Союза-2" с Плесецка стал третьим в 2019 году. Летные испытания ракеты-носителя "Союз-2" начались в ноябре 2004 года. С тех пор – за 15 лет – с космодрома Плесецк запустили 39 "Союзов" в вариантах 1а, 1б и 1в.
Специалисты отмечают, что "Союз-2" пришел на смену "Союзу-У", который использовали с 1973 по 2012 год. Всего за это время с Плесецка произвели 435 пусков "Союза-У". Ракета этого типа вывела на орбиту 430 космических аппаратов разного назначения.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.