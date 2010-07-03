Ракета "Союз" со спутником "Меридиан" стартовала с космодрома Плесецк

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Ракета-носитель "Союз-2.1а" со спутником "Меридиан" стартовала с космодрома Плесецк 30 июля. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минобороны РФ.

Как уточнили в ведомстве, все операции перед стартом и сам пуск "Союза" прошли в штатном режиме. Старт и полет ракеты контролировал автоматизированный наземный комплекс управления космическими аппаратами.

По данным Минобороны, боевой расчет Космических войск ВКС успешно запустил ракету-носитель среднего класса "Союз-2.1а" с космическим аппаратом "Меридиан" в 08:56 по московскому времени. Старт произвели с пусковой установки № 4 площадки № 43 космодрома Плесецк в Архангельской области, добавили в пресс-службе.

В 09:05 по Москве космический аппарат "Меридиан" с разгонным блоком "Фрегат" штатно отделился от ракеты. Как пояснили в Минобороны, чтобы вывести аппарат на расчетную орбиту с помощью "Фрегата", уйдет несколько часов.

В 2019 году этот запуск "Союза-2" с Плесецка стал третьим. Летные испытания ракеты-носителя "Союз-2" начались в ноябре 2004 года. С тех пор – за 15 лет – с космодрома Плесецк запустили 39 "Союзов" в вариантах 1а, 1б и 1в.

По словам специалистов, "Союз-2" пришел на смену "Союзу-У", который использовали с 1973 по 2012 год. Всего за это время с Плесецка произвели 435 пусков "Союза-У". Эта ракета вывела на орбиту 430 космических аппаратов разного назначения.

21 июля в Роскосмосе сообщили, что пилотируемый корабль "Союз МС-13" пристыковался к Международной космической станции. Он доставил на МКС космонавта Александра Скворцова и астронавтов Эндрю Моргана (NASA) и Луку Пармитано (Европейское космическое агентство). Там их встретили коллеги – космонавт Алексей Овчинин, астронавты Ник Хейг и Кристина Кук. Скворцов отправился на станцию уже в третий раз, а Пармитано – во второй. Ракета-носитель "Союз-ФГ" улетела с 1-й стартовой площадки Байконура ("Гагаринский старт") 20 июля.