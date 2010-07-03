Пилотируемый "Союз МС-13" взял курс на МКС

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Космический корабль "Союз МС-13" продолжает автономный полет к МКС под управлением специалистов Главной оперативной группы управления российским сегментом МКС в Центре управления полетами.

"Ракета-носитель "Союз-ФГ " вывела корабль на орбиту с параметрами: минимальная высота над поверхностью Земли – 198,1 километра, максимальная высота над поверхностью Земли – 267,1 километра, период обращения – 88,85 минуты", – говорится на сайте Роскосмоса.

Сближение "Союза" с космической станцией и причаливание к стыковочному узлу служебного модуля "Звезда" планируется в автоматическом режиме по четырехвитковой схеме. Стыковка запланирована на 01:50 по московскому времени.

"Все конструкции корабля, солнечные батареи, раскрылись, все штатно", – рассказал журналистам глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Он отметил, что уверен в надежности российской космической техники, так как за последний год проделана большая работа по повышению качества ее производства.

В состав основного экипажа МКС-60/61 вошли космонавт Александр Скворцов, астронавты Лука Пармитано и Эндрю Морган, дублирующего экипажа – космонавт Сергей Рыжиков, астронавты Томас Маршберн и астронавт Соичи Ногучи. На борту МКС готовятся к встрече своих коллег космонавт Алексей Овчинин, Ник Хейг и Кристина Кук.

Новым членам экипажа на МКС предстоит выполнить выход в открытый космос в ноябре и обширную программу экспериментов, число которых приближается к полусотне. Одним из самых знаковых событий станет работа в рамках эксперимента "Испытатель".

