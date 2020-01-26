Три ракеты упали вблизи "зеленой зоны" в Багдаде

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Около "зеленой зоны" Багдада взорвались три ракеты. Об этом информирует РИА Новости.

Отмечается, что реактивные снаряды упали в воскресенье вечером. Они попали в район, где расположены правительственные учреждения и посольства.

В настоящее время информации о пострадавших пока нет.

"Зеленая зона" Багдада время от времени становится мишенью ракетных обстрелов. Обычно такие инциденты не несут за собой жертв или существенного ущерба.

Так, ранее сообщалось о том, что по посольству США в Багдаде был нанесен ракетный удар. Из здания дипведомства доносились сигналы воздушной тревоги. Погибших в результате происшествия не было.