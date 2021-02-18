Путин выразил соболезнования Эрдогану в связи с гибелью 13 граждан Турции

Фото: пресс-служба президента РФ/ТАСС/Михаил Климентьев

Владимир Путин выразил слова соболезнования президенту Турции Реджепу Эрдогану в связи с гибелью в Ираке 13 граждан республики. Об этом говорится на сайте Кремля.

"Президент России выразил соболезнования турецкому лидеру в связи с недавней трагической гибелью в Ираке 13 граждан Турецкой Республики", – говорится в сообщении.

Ранее министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что на севере Ирака были уничтожены 48 членов запрещенной в стране рабочей партии Курдистана (РПК) в ходе антитеррористической операции.

Он отмечал, что в одной из пещер в районе Гара были найдены тела 13 граждан Турции, в том числе полицейских и военных, которые были похищены членами РПК.

В конце января в Турции были задержаны 12 боевиков запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство". Задержания произошли, когда боевики попытались незаконно перебраться в Турцию из Сирии.