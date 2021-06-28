В Пентагоне сообщили об авиаударе по объектам повстанцев на границе Сирии и Ирака

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Фото: depositphotos/icholakov01
ВВС Соединенных Штатов по приказу президента Джо Байдена нанесли авиаудары по объектам проиранских повстанцев на границе Ирака и Сирии.
Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби.
"Президент Байден ясно дал понять, что будет действовать в интересах США. Учитывая продолжающуюся серию атак, поддерживаемых некоторыми иранскими группами, нацеленных на интересы США в Ираке, президент распорядился о дальнейших военных действиях для предотвращения и сдерживания таких атак", – говорится в сообщении.
В заявлении также сказано, что объекты, по которым были нанесены удары, совершают атаки с использованием беспилотных летательных аппаратов на персонал и объекты Соединенных Штатов в Ираке.
По информации агентства САНА, в результате одного из авиаударов погиб ребенок, еще трое мирных жителей получили ранения.
В конце февраля во время авиаудара США было разрушено несколько объектов, расположенных на КПП, используемом многочисленными проиранскими группами.
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