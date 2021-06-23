США впервые за 80 лет использовали иностранный авианосец для боевого вылета

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Американские истребители впервые с 1943 года осуществили боевой вылет с авианосца иностранных вооруженных сил. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Истребители F-35B ВВС США взлетели с палубы британского авианосца HMS Queen Elizabeth в рамках боевой операции "Шейдер" против "Исламского государства" (террористическая организация, запрещена в РФ) в Сирии и Ираке.

По данным открытых источников, в последний раз американские боевые самолеты вылетали с иностранного авианосца 77 лет назад в годы Второй мировой войны. Тогда военные США также использовали британские корабли.

Ранее стало известно о жесткой посадке военно-транспортного самолета ВВС США в Ираке. Воздушное судно выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы и врезалось в стену. В результате случившегося произошел пожар.