Путин выразил президенту Ирака соболезнования в связи с терактом в Багдаде

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Владимир Путин выразил соболезнования президенту Ирака Бархаму Салеху в связи с терактом в Багдаде. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

По словам российского лидера, убийство мирных граждан в канун праздника потрясает жестокостью и цинизмом.

"Убийство десятков мирных граждан, среди которых женщины и дети, совершенное в канун священного праздника Ид аль-Адха, потрясает своей жестокостью и цинизмом. Решительно осуждаем это злодеяние и рассчитываем, что его организаторы и исполнители понесут заслуженное наказание", – подчеркнул Путин.

Российский лидер также подтвердил готовность к наращиванию взаимодействия с иракскими партнерами в борьбе с терроризмом.

Вечером 19 июля СМИ сообщили о взрыве на рынке в густонаселенном районе Мадинат ас-Садр в Багдаде. Произошел террористический акт с применением самодельного взрывного устройства. В результате теракта погиб 31 человек.

Ранее сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Москве. В результате задержан россиянин, планировавший подрыв взрывного устройства в местах массового скопления людей.

Террористический акт был запланирован на июль. Злоумышленник состоял в переписке с террористами в Сирии. У него нашли компоненты самодельной бомбы.