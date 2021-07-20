Путин выразил президенту Ирака соболезнования в связи с терактом в Багдаде

12:49
Фото: AP Photo/Khalid Mohammed
Владимир Путин выразил соболезнования президенту Ирака Бархаму Салеху в связи с терактом в Багдаде. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.
По словам российского лидера, убийство мирных граждан в канун праздника потрясает жестокостью и цинизмом.
"Убийство десятков мирных граждан, среди которых женщины и дети, совершенное в канун священного праздника Ид аль-Адха, потрясает своей жестокостью и цинизмом. Решительно осуждаем это злодеяние и рассчитываем, что его организаторы и исполнители понесут заслуженное наказание", – подчеркнул Путин.
Российский лидер также подтвердил готовность к наращиванию взаимодействия с иракскими партнерами в борьбе с терроризмом.
Вечером 19 июля СМИ сообщили о взрыве на рынке в густонаселенном районе Мадинат ас-Садр в Багдаде. Произошел террористический акт с применением самодельного взрывного устройства. В результате теракта погиб 31 человек.
Ранее сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Москве. В результате задержан россиянин, планировавший подрыв взрывного устройства в местах массового скопления людей.
Террористический акт был запланирован на июль. Злоумышленник состоял в переписке с террористами в Сирии. У него нашли компоненты самодельной бомбы.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: