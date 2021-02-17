В Нигерии боевики похитили 27 школьников

16:52
Фото: ТАСС/Ben Curtis/АР
Боевики совершили нападение на школу-интернат в нигерийском поселении Кагара в штате Нигер, в результате были похищены по меньшей мере 42 человека, в том числе 27 школьников. Об этом сообщает газета Nation.
Также сообщается, что один ребенок был убит. После инцидента президент Нигерии Мухаммаду Бухари направил в штат военные и полицейские подразделения для поиска похищенных. Также региональные власти распорядились закрыть школы-интернаты в некоторых районах штата.
Губернатор Нигера Абубакар Сани-Белло сообщил, что, помимо 27 учащихся, боевики похитили троих работников школы и 12 родственников детей. Всего же в учебном заведении в момент нападения находилось около 650 учеников.
Ранее не менее 45 человек стали жертвами нападения боевиков на деревню на севере Нигерии. По словам представителей местного ополчения, террористы атаковали жителей деревни, которые пытались отразить нападение. По их данным, боевики похищают людей с целью выкупа, совершают вооруженные ограбления и крадут домашний скот.
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