20 человек погибли в результате атак боевиков в Буркина-Фасо

Не менее 20 человек оказались жертвами дух терактов, устроенных боевиками в провинции Санматенга на севере Буркина-Фасо. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на зарубежное агентство.
"Автомобиль подорвался на самодельном взрывном устройстве в районе Барсалаго, в результате чего погибли десятки пассажиров", – информирует источник агентства.
В сообщении говорится, что спустя некоторое время после атаки террористы убили еще несколько велосипедистов, перевозивших продукты. Инцидент случился в 50 километрах от взрыва.
В Буркина-Фасо на сегодняшний день действуют две крупные исламистские группировки – "Ансар уль-Ислам" и "Группа поддержки ислама и мусульман" (террористические организации, запрещены в России).
Ранее Дональд Трамп отказался проводить мирные переговоры с президентом Афганистана и лидерами запрещенной в РФ террористической группировки "Талибан". Причиной такого решения американского лидера стал теракт в Кабуле.
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