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00:25

20 человек погибли в результате атак боевиков в Буркина-Фасо

происшествия за рубежом

00:25

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Фото: EPA/TASS/JAWAD JALALI

Не менее 20 человек оказались жертвами дух терактов, устроенных боевиками в провинции Санматенга на севере Буркина-Фасо. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на зарубежное агентство.

"Автомобиль подорвался на самодельном взрывном устройстве в районе Барсалаго, в результате чего погибли десятки пассажиров", – информирует источник агентства.

В сообщении говорится, что спустя некоторое время после атаки террористы убили еще несколько велосипедистов, перевозивших продукты. Инцидент случился в 50 километрах от взрыва.

В Буркина-Фасо на сегодняшний день действуют две крупные исламистские группировки – "Ансар уль-Ислам" и "Группа поддержки ислама и мусульман" (террористические организации, запрещены в России).

Ранее Дональд Трамп отказался проводить мирные переговоры с президентом Афганистана и лидерами запрещенной в РФ террористической группировки "Талибан". Причиной такого решения американского лидера стал теракт в Кабуле.

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