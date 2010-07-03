Трамп отменил мирные переговоры с талибами и президентом Афганистана из-за теракта

Президент США Дональд Трамп заявил об отмене встречи с лидерами афганского движения "Талибан" (террористическая организация, запрещена в России) и президентом Афганистана из-за взрыва в Кабуле. Об этом сообщает официальный Twitter-аккаунт американского лидера.
"Если они не могут договориться о прекращении огня во время очень важных мирных переговоров и даже убивают 12 невинных людей, то у них, вероятно, нет возможности договариваться о значимом соглашении в любом случае", – уверил Трамп.
Американский президент также проинформировал, что хотел тайно встретиться с лидерами талибов и президентом Афганистана в воскресенье.
"Сегодня вечером они должны были приехать в Соединенные Штаты", – сообщил Трамп.
Отмечается, что среди жертв теракта в Кабуле был американский военный.
Ранее стало известно о намерении Дональда Трампа оставить в Афганистане 8600 американских военнослужащих. Лидер США подписал соответствующий договор договор с запрещенной в России террористической группировкой "Талибан".
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