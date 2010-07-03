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21:29

Аналитик оценил планы Трампа оставить военных в Афганистане

политика

21:29

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Фото: TASS/Zuma/Rachel Diehm

Эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин оценил заявление президента США Дональда Трампа о намерении оставить в Афганистане 8600 военных США.

"Это, в принципе, никакого особого значения не имеет. Если бы было сокращение до 1000, до 500 человек – это да, в значительной степени, можно было бы сказать, что они оттуда ушли", – сказал Блохин в комментарии RT.

Он напомнил, что на пике военной кампании США в Афганистане была стотысячная воинская группировка. Сейчас очевидна заинтересованность США в сохранении своего присутствия в этом регионе, отметил Блохин. Афганистан находится между Россией и Китаем, рядом с Индией и Пакистаном, поэтому он представляет интерес для США.

"Афганистан не является сокровищницей природных ресурсов, но ввиду того, что там действуют различные террористические течения, их можно направить в разное русло, взять под контроль — ослабить одни, усилить другие. В этом значении Афганистан находится в самом сердце этих процессов", – добавил Блохин.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что после подписания соглашения с движением "Талибан" (террористическая организация, запрещена в России) в Афганистане останутся 8600 американских военнослужащих.

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