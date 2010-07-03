Путин предупреждал Буша за два дня до терактов 11 сентября

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Владимир Путин за два дня до терактов 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке и Вашингтоне звонил своему американскому коллеге Джорджу Бушу-младшему, чтобы предупредить об угрозе.

Такое заявление сделал американский политолог, вице-президент вашингтонского Центра за национальный интерес Джордж Биби, который был главным аналитиком ЦРУ по России и работал советником вице-президента США Ричарда Чейни по России, Евразии и вопросам разведки. Об этом сообщает ТАСС.

Путин тогда, в 2001 году, сказал Бушу по телефону, что российская разведка обнаружила признаки надвигающейся террористической кампании, которая исходила из Афганистана. Биби заявил, что Путин в день трагедии первым из глав государств позвонил в Белый дом и выразил соболезнование американцам и президенту США.

10 сентября 2001 года на сайте Кремля была опубликована информация о телефонном разговоре Путина и Буша. Тогда отмечалось, что разговор состоялся по инициативе США.

11 сентября 2001 года террористы захватили три пассажирских самолета и направили их на здание Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и здание Пентагона. Обе башни обрушились. Пассажиры и команда четвертого самолета попытались перехватить управление, воздушное судно рухнуло в поле в штате Пенсильвания.

Во время теракта, который часто называют 9/11, погибло около 3000 человек. Это крупнейший в мировой истории теракт по количеству жертв.

В июле этого года сообщалось, что один из организаторов теракта Халид Шейх Мохаммед заявил о готовности дать показания в суде на стороне людей и компаний, которые подали иски против Саудовской Аравии, если власти США не будут требовать для него смертной казни.

