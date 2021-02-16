Посол в ЦАР опроверг информацию о гибели российских военных инструкторов

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Информация о гибели россиян в Центральноафриканской Республике не соответствует действительности. Об этом РИА Новости заявил посол РФ в Банги Владимир Титоренко.

Ранее в СМИ появилась информация, что на территории ЦАР убили нескольких российских наемников, а одного взяли в заложники.

"Это фейк интернет-ресурса "Корбо-ньюс". Оппозиционное интернет-издание. Финансируется также и из-за рубежа теми, кто не хочет видеть Туадеру президентом ЦАР", – уточнил Титоренко. По словам посла, информация о захвате россиян проверялась. По итогам проверки выяснилось, что никто не захватывал в плен людей.

Дипломат пояснил, что было уничтожено несколько десятков мятежников и боевиков вооруженных группировок. Сейчас продолжается освобождение населенных пунктов ЦАР от захватчиков, добавил Титоренко.

Ранее в Аргентине начались слушания по делу о кокаине в посольстве РФ. Обвиняемый по делу механик Александр Чикало в суде заявил, что не был причастен к организации поставок.