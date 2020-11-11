В Кремле заявили об уточнении функций миротворцев в Карабахе

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что функции российских миротворцев в Нагорном Карабахе еще предстоит уточнить. Об этом сообщает ТАСС.

"Речь идет о миротворческом контингенте. Разумеется, функции предстоит еще уточнить, потому что эти функции не были конкретизированы в совместном заявлении двух президентов и премьер-министра Армении", – сказал Песков.

Он добавил, что разговоров о том, чтобы миротворцы РФ охраняли культурные и религиозные объекты в регионе, не было.

Песков также отметил, что речи о совместных миротворческих силах РФ и Турции в Карабахе не шло, уточнив, что страны будут взаимодействовать через мониторинговый центр на территории Азербайджана.

Утром 11 ноября стало известно, что подразделения российского миротворческого соединения начали движение в зону нагорнокарабахского конфликта. Военным предстоит пройти порядка 250 километров. Сообщалось, что в район Карабаха будут направлены почти две тысячи российских миротворцев.

Боевые действия в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняли друг друга в провокациях и эскалации конфликта. Сообщения о раненых и убитых регулярно поступали с обеих сторон.