В Кремле заявили об уточнении функций миротворцев в Карабахе

Фото: AP Photo
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что функции российских миротворцев в Нагорном Карабахе еще предстоит уточнить. Об этом сообщает ТАСС.
"Речь идет о миротворческом контингенте. Разумеется, функции предстоит еще уточнить, потому что эти функции не были конкретизированы в совместном заявлении двух президентов и премьер-министра Армении", – сказал Песков.
Он добавил, что разговоров о том, чтобы миротворцы РФ охраняли культурные и религиозные объекты в регионе, не было.
Песков также отметил, что речи о совместных миротворческих силах РФ и Турции в Карабахе не шло, уточнив, что страны будут взаимодействовать через мониторинговый центр на территории Азербайджана.
Утром 11 ноября стало известно, что подразделения российского миротворческого соединения начали движение в зону нагорнокарабахского конфликта. Военным предстоит пройти порядка 250 километров. Сообщалось, что в район Карабаха будут направлены почти две тысячи российских миротворцев.
Боевые действия в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняли друг друга в провокациях и эскалации конфликта. Сообщения о раненых и убитых регулярно поступали с обеих сторон.
Почти 2 тыс российских миротворцев направлены в Нагорный Карабах
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: