Российские миротворцы выдвинулись в зону нагорнокарабахского конфликта

Фото: министерство обороны РФ/ТАСС

Подразделения российского миротворческого соединения начали движение в зону нагорнокарабахского конфликта. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны РФ.

По информации ТАСС, колоннам российских военных предстоит преодолеть 250 километров.

"(Военным. – Прим. ред.) предстоит развернуть миротворческий контингент с выставлением российских наблюдательных постов вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора", – отметили в Минобороны.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал о введении в район Карабаха российских миротворцев. Сообщалось, что вооруженные силы Армении и Азербайджана останутся на занятых на момент заключения договора позициях.

Позднее стало известно, что в район Карабаха будут направлены почти 2 тысячи российских миротворцев. Всего на место вылетят 22 военно-транспортных самолета Ил-76.

Боевые действия в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняли друг друга в провокациях и эскалации конфликта. Сообщения о раненых и убитых регулярно поступали с обеих сторон.