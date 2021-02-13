В Аргентине начались слушания по делу о кокаине в посольстве РФ

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Фото: TASS/ZUMA/Claudio Santisteban
Судебные слушания по делу о поставках кокаина в Россию и Европу начались в Аргентине. Как сообщило агентство Telam, на первом заседании показания должны были дать двое подсудимых аргентинцев.
Обвиняемый по делу механик Александр Чикало в суде заявил, что не был причастен к организации поставок. Он указал, что другой фигурант дела Андрей Ковальчук предлагал ему участвовать в отправке неких чемоданов в Россию, но он отказался.
Второй обвиняемый – экс-сотрудник аргентинской полиции Иван Близнюк отказался давать показания по делу. На следующем заседании, которое запланировано на 25 февраля, отвечать на вопросы суда будут свидетели.
Крупную партию кокаина обнаружили на территории российского посольства в Буэнос-Айресе в 2016 году. Там нашли 389 килограммов наркотика. МВД России в 2017 году возбудило уголовное дело.
В 2018 году МИД РФ сообщил о совместной операции российских и аргентинских правоохранителей по пресечению поставки на европейский рынок, в ходе которой были задержаны шесть человек.
По его данным, кокаин принадлежал Али Абянову – сотруднику дипмиссии из технического состава, который к тому моменту уже завершил командировку.
В ходе следствия Абянов и два других фигуранта дела Владимир Калмыков и Иштимир Худжамов были задержаны в России, еще двое – в Аргентине.
Предполагаемого организатора преступной группы – Ковальчука арестовали в Германии. Следствие оценило партию на черном рынке почти в 60 миллионов долларов.
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