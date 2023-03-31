Фото: ТАСС/AP Photo/Evan Vucci

Явка экс-президента США Дональда Трампа в суд в Нью-Йорке назначена на вторник, 4 апреля, на 14:15 (21:15 мск). Это связано с предъявлением Трампу обвинений в финансовых махинациях, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

По их данным, предварительно, Трамп приедет в Нью-Йорк 3 апреля, а при явке в суд его будут сопровождать сотрудники Секретной службы.

По информации ряда СМИ, Трампа обвиняют в подлоге финансовых документов Trump Organization при выплате средств бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс.

Согласно материалам дела, адвокат Трампа Майкл Коэн заплатил ей 130 тысяч долларов с целью заставить ее молчать в период избирательной кампании экс-президента в 2016 году о якобы связи между ней и политиком в 2006 году. После этого средства были компенсированы через фальсификацию документов и перечислены через Trump Organization.

Всего в деле Трампа насчитывается более 30 эпизодов подобных махинаций. Трамп назвал политическим преследованием обвинения в его адрес.

Сторонники Трампа вышли на улицы Нью-Йорка, чтобы поддержать экс-президента

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