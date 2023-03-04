Трамп записал музыкальную композицию с арестованными участниками штурма Капитолия – СМИ

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Бывший президент США Дональд Трамп записал музыкальную композицию вместе с хором своих сторонников, которые были арестованы за участие в штурме Капитолия. Об этом сообщает издание Forbes.

Уточняется, что в композиции под названием "Правосудие для всех" Трамп будет читать присягу на верность американскому флагу, а около двух десятков заключенных будут петь гимн страны, после чего скандировать "США".

Предполагается, что сборы от композиции направят в помощь семьям осужденных участников штурма Капитолия.

Толпа сторонников Дональда Трампа 6 января 2021 года ворвалась в здание Конгресса и задержала утверждение итогов президентских выборов, на которых побеждал Джо Байден. В результате инцидента несколько человек погибли.

Действующий президент США Джо Байден назвал вооруженным восстанием штурм Капитолия. Он также обвинил Трампа в попытке препятствовать мирной передаче власти.

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