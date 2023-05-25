Опрос показал, что Трамп заручился поддержкой большинства республиканцев

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Большинство избирателей-республиканцев на предварительных выборах поддержит бывшего лидера США Дональда Трампа. Его конкурент губернатор Флориды Рон Десантис получит 26% процентов голосов. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на опрос компании SSRS.

Исследование показало, что Трампа на праймериз выберут 53% республиканцев, что вдвое превышает результат Десантиса. Телеканал отмечает, что в мартовском опросе уровень поддержки кандидатов был примерно одинаковым.

Отмечается, что Трамп опережает своего конкурента и среди пожилых избирателей, и среди молодежи. При этом уровень поддержки пожилых избирателей вырос по сравнению с мартом.

Выборы президента США пройдут в ноябре следующего года. В ноябре 2022 года Трамп заявил о начале борьбы за высший государственный пост в стране. В апреле этого года американский лидер Джо Байден официально объявил, что будет выдвигаться на выборах президента Соединенных Штатов.