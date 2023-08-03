Суд в Вашингтоне решил не арестовывать Трампа и отпустить под обязательство о явке

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Бывший президент США Дональд Трамп не признал вину по делу о вмешательстве в выборы 2020 года и штурме Капитолия, суд согласился отпустить его под обязательство о явке и соблюдении законов. Об этом сообщает РИА Новости.

"Не виновен", – заявил экс-президент на вопрос судьи о его позиции.

Суд принял решение не арестовывать Трампа, и отпустить политика под обязательство о явке и соблюдении законов. Политик заявил, что будет согласен сдаться правоохранительным органам, если суд признает его виновным по делу о штурме Капитолия. Ему также запретили обсуждать детали дела с кем-либо, кроме своих юристов.

Новые слушания по этому делу пройдут 28 августа.

Ранее Трампа обязали явиться в суд на слушания по четырем новым пунктам обвинения. Политику вменяют сговор с целью обмана США, сговор с целью вмешательства в официальные процедуры, вмешательство и попытку вмешательства в официальные процедуры.

Бывший президент США оценил угрожающий ему срок по трем уголовным делам в 561 год тюрьмы. Однако, по его мнению, тот, кто хочет посадить человека в тюрьму на шесть пожизненных сроков, лишь показывает всем, что сам боится.

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