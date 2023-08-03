Трамп прибыл в суд Вашингтона

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Экс-президент США Дональд Трамп прибыл на суд в Вашингтон, где ему зачитают приговор обвинения в препятствовании утверждению итогов выборов 2020 года. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что Трамп прилетел в Вашингтон на частном самолете из штата Нью-Джерси. Ожидается, что обвинения против политика зачитает судья Моксила Упадхья.

На суде Трамп должен будет ответить на вопрос, считает ли он себя виновным. Его формально арестуют на время предъявления обвинений, однако позже экс-президент сможет свободно покинуть здание суда.

Также у Трампа возьмут отпечатки пальцев, но не будут фотографировать для материалов дела.

Ранее Трамп заявил, что лично прибудет на суд в Вашингтоне. Политику вменяют сговор с целью обмана США, сговор с целью вмешательства в официальные процедуры, вмешательство и попытку вмешательства в официальные процедуры.

До этого Трамп оценил угрожающий ему срок по трем уголовным делам в 561 год тюрьмы. Однако, по его мнению, тот, кто хочет посадить человека в тюрьму на шесть пожизненных сроков, лишь показывает всем, что сам боится.

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