Трамп заявил, что ему в общей сложности грозит 561 год тюрьмы

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Экс-президент США Дональд Трамп, что по трем уголовным делам ему грозит в общей сложности 561 год тюрьмы. Об этом со ссылкой на письмо политика к своим сторонникам сообщает The Hill.

"По имеющимся данным, мне грозит в общей сложности 561 год тюрьмы в результате объявленной левыми охоты на ведьм. Это шесть жизней", – заявил Трамп.

Однако, по его мнению, тот, кто хочет посадить человека в тюрьму на шесть пожизненных сроков, лишь показывает всем, что сам боится.

Экс-президент также призвал своих сторонников мирно выступать против "скатывания Америки в тиранию".

Ранее сообщалось, что большое жюри присяжных согласилось в Вашингтоне с возможностью привлечения Трампа по четырем пунктам обвинения. Политику вменяют сговор с целью обмана США, сговор с целью вмешательства в официальные процедуры, вмешательство и попытку вмешательства в официальные процедуры. Он должен будет явиться в суд 3 августа.

Пресс-служба Трампа обвинила администрацию президента США Джо Байдена в попытке вмешаться в выборы 2024 года посредством устранения главного конкурента.

Дональд Трамп предстанет перед федеральным судом в США 3 августа