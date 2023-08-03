Трамп обвинил демократов в использовании правосудия как оружия политической борьбы

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Демократы используют американское правосудие в качестве оружия политической борьбы, заявил экс-президент США Дональд Трамп.

"Демократы не хотят бороться против меня в президентской гонке, иначе бы они не прибегали к этому беспрецедентному превращению правосудия в оружие", – приводит ТАСС публикацию Трампа в его социальной сети Truth Social.

Дональда Трампа обязали явиться в суд 3 августа на слушания по четырем новым пунктам обвинения. Политику вменяют сговор с целью обмана США, сговор с целью вмешательства в официальные процедуры, вмешательство и попытку вмешательства в официальные процедуры.

Ранее в СМИ появилась информация, что Трамп оценивает угрожающей ему срок по трем уголовным делам в 561 год тюрьмы. Однако, по его мнению, тот, кто хочет посадить человека в тюрьму на шесть пожизненных сроков, лишь показывает всем, что сам боится.

Дональд Трамп предстанет перед федеральным судом в США 3 августа