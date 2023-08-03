Трамп заявил, что лично прибудет на суд в Вашингтоне

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Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что направляется в Вашингтон с целью лично принять участие в заседании суда по делу о беспорядках на Капитолийском холме в январе 2021 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на публикацию Трампа в своей социальной сети Truth Social.

"Я направляюсь в Вашингтон, чтобы быть арестованным за то, что оспорил коррумпированные, фальсифицированные и украденные выборы", – заявил Трамп.

Экс-президент США добавил, что "горд быть арестованным" за своих сторонников.

Дональда Трампа обязали явиться в суд 3 августа на слушания по четырем новым пунктам обвинения. Политику вменяют сговор с целью обмана США, сговор с целью вмешательства в официальные процедуры, вмешательство и попытку вмешательства в официальные процедуры.

Ранее Трамп оценил угрожающий ему срок по трем уголовным делам в 561 год тюрьмы. Однако, по его мнению, тот, кто хочет посадить человека в тюрьму на шесть пожизненных сроков, лишь показывает всем, что сам боится.

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