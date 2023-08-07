Трамп обвинил Байдена в провале женской сборной США по футболу на ЧМ

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Экс-президент США Дональд Трамп раскритиковал нынешнего лидера страны Джо Байдена за вылет женской сборной по футболу с чемпионата мира, сообщает "Газета.ру".

По его словам, шокирующее и совершенно неожиданное поражение женской сборной США в полной мере символизирует то, что происходит с некогда великой страной под руководством "продажного" Джо Байдена.

"Многие из наших игроков открыто враждовали с Америкой – ни одна другая страна не вела себя подобным образом и даже близко. Пробуждение сродни провалу. Отличный удар, Меган. США катятся к чертям", – заявил Трамп.

Женская сборная США проиграла Швеции в 1/8 финала чемпионата мира. Основное время завершилось со счетом 0:0. Серия пенальти завершилась со счетом 5:4. Меган Рапино не смогла реализовать одиннадцатиметровый.

Ранее Европейская федерация гандбола (EHF) решила не проводить женский чемпионат Европы 2026 года в России. Информации о том, в какую страну решили перенести чемпионат, пока нет.

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