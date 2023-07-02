Федерация гребного спорта РФ заявила пятерых нейтральных спортсменов на чемпионат мира

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Федерация гребного спорта России заявила пятерых нейтральных спортсменов на чемпионат мира, который пройдет в Сербии в сентябре. Об этом рассказал глава организации Алексей Свирин.

"Мы уже отправили список для участия в молодежном первенстве мира, который пройдет в Пловдиве. Также был отправлен список на взрослый чемпионат мира в Белграде. В заявках минимальное количество спортсменов, на оба старта мы планируем отправить по пять человек, заявляли только сильнейших", – передает ТАСС его слова.

В настоящее время Международная федерация гребного спорта принимает решение об участии российских спортсменов на соревнованиях в Сербии. О результатах рассмотрения заявки станет известно до конца августа.

Окончательное решение по поводу участия команды из РФ на соревнованиях в Болгарии, которые пройдут с 19 по 23 июля, будет принято до конца следующей недели. Отмечается, что спортсмены не могут начать оформлять визы, пока их не допустят до молодежного первенства.

В начале июня Международная федерация гребного спорта допустила ограниченное число спортсменов из России и Белоруссии к участию в чемпионате мира по академической гребле в нейтральном статусе.

До этого Международный олимпийский комитет сообщил, что до соревнований мирового уровня будут допущены спортсмены из России и Белоруссии, которые не выступают против миротворческой миссии организации, активно поддерживая спецоперацию на Украине. Также они должны полностью соблюдать Всемирный антидопинговый кодекс и все соответствующие антидопинговые правила и положения.



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