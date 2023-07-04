Женский чемпионат Европы по гандболу 2026 года перенесли из РФ

Фото: ТАСС/EB/Gwendoline Le Goff

Европейская федерация гандбола (EHF) решила не проводить женский чемпионат Европы 2026 года в России. Об этом сообщает пресс-служба Федерации гандбола РФ.

"К сожалению, на сегодняшний день сложилась такая ситуация, что российские сборные и клубы отстранены от участия в международных соревнованиях, а текущие условия не позволяют своевременно реализовать все этапы подготовки к такому крупному турниру", – цитирует пресс-службу ТАСС.

Говоря об этапах, в организации пояснили, что к ним относятся инспекционные визиты представителей EHF, техническое обеспечение арен, приезд болельщиков из других стран и другие особенности.

Информации о том, в какую страну решили перенести чемпионат, пока нет.

До этого конгресс Международной федерации санного спорта (FIL) продлил отстранение российских спортсменов от участия в соревнованиях под эгидой организации. Отстранение было мотивировано тем, что присутствие российских спортсменов связано с высоким риском нарушения безопасности и честности соревнований.



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