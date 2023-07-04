14:14Спорт
Женский чемпионат Европы по гандболу 2026 года перенесли из РФ
Фото: ТАСС/EB/Gwendoline Le Goff
Европейская федерация гандбола (EHF) решила не проводить женский чемпионат Европы 2026 года в России. Об этом сообщает пресс-служба Федерации гандбола РФ.
"К сожалению, на сегодняшний день сложилась такая ситуация, что российские сборные и клубы отстранены от участия в международных соревнованиях, а текущие условия не позволяют своевременно реализовать все этапы подготовки к такому крупному турниру", – цитирует пресс-службу ТАСС.
Говоря об этапах, в организации пояснили, что к ним относятся инспекционные визиты представителей EHF, техническое обеспечение арен, приезд болельщиков из других стран и другие особенности.
Информации о том, в какую страну решили перенести чемпионат, пока нет.
До этого конгресс Международной федерации санного спорта (FIL) продлил отстранение российских спортсменов от участия в соревнованиях под эгидой организации. Отстранение было мотивировано тем, что присутствие российских спортсменов связано с высоким риском нарушения безопасности и честности соревнований.
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