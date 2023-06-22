Международный олимпийский комитет лишил признания Международную ассоциацию бокса

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Международный олимпийский комитет (МОК) лишил признания Международную ассоциацию бокса (IBA), сообщает ТАСС.

В голосовании приняли участие 70 человек, из которых 69 проголосовали за инициативу, а один выступил против. Как уточнили источники журналистов, IBA планирует оспорить решение МОК.

Ранее МОК порекомендовал не возвращать признание IBA, так как ассоциация не выполнила условия для восстановления членства, которые были установлены в конце 2021 года. В ответ IBA отправила запрос в спортивный арбитражный суд (CAS) о приостановлении исполнения рекомендации. Однако CAS отклонил просьбу ассоциации.

Между тем МОК также посоветовал оставить бокс в программе Олимпийских игр, которые пройдут во Франции в 2024 году. IBA не была допущена к их организации из-за соответствующего запрета.

В октябре прошлого года IBA разрешила российским и белорусским спортсменам участвовать в соревнованиях. Как объяснили в ассоциации, политика не должна иметь никакого влияния на спорт, поэтому на состязаниях будет обеспечено равенство по отношению к участникам и официальным представителям государств.

Позднее президент IBA Умар Кремлев подтвердил, что российским спортсменам разрешается участвовать в чемпионате мира по боксу без ограничений, то есть под флагом и с гимном страны.

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