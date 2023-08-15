Трамп может предстать перед судом не позднее 25 августа

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Экс-президент США Дональд Трамп может предстать перед судом Джорджии не позднее 25 августа, пишет ТАСС со ссылкой на прокурора округа Фултона Фэни Уиллиса.

"Что касается обвинений, исходя из законодательства штата Джорджия, большое жюри присяжных издает ордер на арест, я даю возможность обвиняемым не позднее 25 августа добровольно предстать перед судом", – сообщила она.

Утром 15 августа стало известно, что большое жюри в штате Джорджия предъявило обвинения Трампу и группе лиц по делу о попытках повлиять на президентские выборы в 2020 году. Список обвинений в сторону бывшего американского лидера содержит 13 пунктов.

Среди них числятся нарушение закона о борьбе с рэкетом и коррупцией, подстрекательство к нарушению присяги госслужащим, заговор с целью подлога, подача ложных документов.

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