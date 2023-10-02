02 октября, 18:09Политика
Трамп явился в суд на заседание по делу о мошенничестве
Фото: AP Photo/Seth Wenig
Обвиняемый в мошенничестве экс-президент США и бизнесмен Дональд Трамп явился в нью-йоркский суд, где проходит слушание по его делу. Об этом сообщает Associated Press.
"Это лишь продолжение величайшей охоты на ведьм, когда-либо случавшейся в истории", – сказал предприниматель, общаясь с журналистами после своего приезда.
Юристы Трампа заявили, что дело в отношении их подзащитного является вмешательством в предстоящие выборы президента США и инициировано оно Демократической партией, не жалеющей видеть экс-президента у власти.
В конце сентября суд в Нью-Йорке не стал отклонять иск генпрокурора и признал бывшего президента США и его компанию Trump Organization виновными в мошенничестве.
Следующее заседание по делу было запланировано на 2 октября. На нем Трамп, его сыновья Дональд и Эрик должны дать показания. При этом явка на заседание не является обязательной.
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