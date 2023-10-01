Трамп планирует явиться на судебное заседание по делу о мошенничестве – СМИ

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Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп планирует явиться в суд Нью-Йорка в понедельник, 2 октября, на заседание по делу о мошенничестве. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источник.

Отмечается, что явка Трампа на данное заседание не является обязательной. В рамках этого дела экс-главу Белого дома обвиняют в увеличении состояния на миллиарды долларов в результате финансовых махинаций.

По информации журналистов, позже Трамп даст показания в ходе судебного разбирательства. Кроме того, показания также планируют дать Дональд Трамп-младший и старший сын бизнесмена Эрик Трамп.

Ранее сообщалось, что суд в Нью-Йорке признал бывшего президента США Дональда Трампа и его компанию Trump Organization виновными в мошенничестве.

В августе большое жюри в штате Джорджия также предъявило обвинения Трампу и группе лиц по делу о попытках повлиять на президентские выборы в 2020 году. В список обвинений в сторону бывшего американского президента вошли 13 пунктов.

Новости мира: экс-президента США Дональда Трампа признали виновным в мошенничестве