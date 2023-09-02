Бывший адвокат Трампа заявил о невиновности по делу о вмешательстве в выборы США

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Бывший адвокат экс-президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани заявил о своей невиновности по делу о предполагаемом вмешательстве в президентские выборы США в 2020 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебный документ.

Правозащитник отказался от официального предъявления обвинений и оставил за собой право требовать рассмотрения дела судом присяжных.

15 августа большое жюри в штате Джорджия предъявило обвинения политику и группе лиц по делу о попытках повлиять на президентские выборы в 2020 году. В список обвинений в сторону бывшего американского президента вошли 13 пунктов.

Позже Трампу и другим предписали добровольно явиться в тюрьму округа Фултон для проведения формального ареста до 25 августа.

Политик прошел все процедуры формального ареста, его данные появились на сайте тюрьмы. Всего он пробыл под арестом около получаса, после чего Трампа отпустили под залог в 200 тысяч долларов.

Разбирательство по делу экс-президента США о вмешательстве в выборы пройдет 23 октября 2023 года.

Рассмотрение дела Трампа о штурме Капитолия начнется 4 марта 2024 года