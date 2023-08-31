Журналист Такер Карлсон предупредил о возможном покушении на Трампа

Фото: AP Photo/SCOTT BAUER

Страх американского истеблишмента перед Дональдом Трампом и отсутствие других методов борьбы с ним может привести к его убийству, заявил журналист Такер Карлсон в интервью радиоведущему Адаму Королле.

Так он ответил на вопрос, позволят ли, по его мнению, Трампу переизбраться на пост президента США. Карлсон заметил, что американская элита начала борьбу с Трампом еще до того, как его избрали на первый срок, Тогда были организованы протесты.

Также журналист напомнил, что против Трампа запустили клевету, чтобы инициировать импичмент. Затем против экс-президента сфабриковали улики из-за беспорядков в Вашингтоне 6 января 2021 года, добавил Карлсон.

Он обратил внимание, что ничего из указанного не помогло им избавиться от Трампа. Напротив, его популярность постоянно росла, даже после предъявления ему уголовных обвинений. Журналист считает, что все используемые против Трампа методы применялись по нарастающей, но по итогу не имели результата.

"Если вы начинаете с критики, затем переходите к протесту, далее к импичменту, теперь вы используете обвинительные заключения, и ничего из этого не работает, то что дальше? Изобразите это на графике. Очевидно, что мы приближаемся к убийству. Никто об этом не скажет, но я не знаю, как можно не прийти к такому выводу", – заключил журналист.

В понедельник, 28 августа, стало известно, что суд в американском штате Джорджия организует 6 сентября заседание, где бывшему американскому лидеру зачитают обвинения. В суд придут и остальные 18 фигурантов дела.

6 января 2021 года сторонники Трампа ворвались в здание американского конгресса. Своими действиями они задержали подведение итогов президентских выборов, на которых побеждал нынешний глава государства Джо Байден. Выяснилось, что из-за этого несколько человек погибли.

Новости мира: Трампа арестовали в тюрьме штата Джорджия и освободили под залог