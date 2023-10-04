Трамп не захотел стать спикером палаты представителей

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Экс-президент США Дональд Трамп дал понять, что не имеет амбиций возглавить палату представителей, так как сосредоточен на возвращении в Белый дом, сообщает РИА Новости.

"Если я смогу помочь с процессом выборов, я это сделаю. У нас много людей, которые бы хорошо справились с работой спикера. Я сосредоточен на президентстве", – сказал он.

До этого по меньшей мере трое конгрессменов предложили Трампа на пост спикера, который освободился после отстранения Кевина Маккарти.

Ранее Дональд Трамп заявил, что готов решить большую часть проблем страны за год в случае победы на выборах в 2024 году.

До этого политик позитивно оценил комментарий Владимира Путина о готовности американского политика урегулировать конфликт на Украине.

Он в очередной раз подчеркнул, что смог бы решить конфликт на Украине за 24 часа, добившись заключения сделки между Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Байден и Трамп оказались одинаково популярны у американских избирателей