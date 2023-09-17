Трамп заявил, что готов решить большую часть проблем США за один год

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Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что готов решить большую часть проблем страны за год в случае победы на выборах в 2024 году. Об этом он заявил в интервью телеканалу NBC News.

В своем интервью президент Дональд Трамп отметил, что избиратели не должны ждать избрания кандидата, который планирует решить насущные проблемы страны в течение восьми лет.

"От шести месяцев до года – многие из проблем, практически все проблемы, которые мы обсудили, будут решены", – подчеркнул Трамп.

Выборы президента США состоятся в Ноябре 2024 года. Дональд Трамп будет выдвигаться от Республиканской партии. Также эту партию представят бывший вице-президент Майк Пенс, губернатор Флориды Рон Десантис, бизнесмен Вике Рамасвами, бывший постпред США при ООН Никки Хейли, сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт. Нынешний президент США Джо Байден также будет участвовать в выборах главы государства.

Ранее стало известно, что Дональд Трамп позитивно оценил комментарий Владимира Путина о готовности американского политика урегулировать конфликт на Украине. Он в очередной раз подчеркнул, что смог бы решить конфликт на Украине за 24 часа, добившись заключения сделки между Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.