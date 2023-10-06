Трамп заявил, что готов временно стать спикером палаты представителей конгресса США

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Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что может занять пост спикера палаты представителей конгресса США. Об этом сообщает Fox News.

"Меня попросили выступить в качестве объединителя, потому что у меня так много друзей в конгрессе", – сказал он.

По словам Трампа, республиканцы спросили его, будет ли он готов занять место спикера на короткий период времени, пока они будут выбирать замену отстраненному Кевину Маккарти.

Бывший президент США заявил, что будет готов занять этот пост в случае необходимости, если республиканцы не смогут принять решение о новом спикере. Он подчеркнул, что готов занять пост спикера на "короткое время, 30, 60 или 90 дней", так как участвует в президентской гонке.

Кресло спикера еще никогда не занимал человек, не являющийся членом палаты представителей, но такой вариант допустим с точки зрения законодательства США.

Республиканец Кевин Маккарти ранее был смещен с поста спикера палаты представителей конгресса США в ходе исторического голосования, которое стало первым в истории Штатов случаем отстранения спикера.

Маккарти обвинили в том, что тот пошел на компромисс с демократами и обеспечил принятие 45-дневного бюджета во избежание приостановки работы федерального правительства, и якобы согласовал с президентом США Джо Байденом негласную сделку о финансировании Киева.

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