Конгрессмен Гетц подал ходатайство об отстранении спикера палаты представителей

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Член палаты представителей США от Республиканской партии Мэтт Гетц подал прошение об отстранении спикера нижней палаты конгресса Кевина Маккарти. Об этом сообщает Fox News.

Гетц обвинил Маккарти во лжи как президенту, так и республиканцам, и заявил, что конгрессу необходимо новое руководство, которому можно будет доверять. Он также отметил, что у него достаточно голосов республиканцев, чтобы либо вытеснить Маккарти, либо показать, что тот зависим от демократов ради их поддержки.

В случае если республиканцам удастся сместить Маккарти с его поста, то весь законотворческий процесс в нижней палате парламента США может оказаться заблокированным.

Ранее Джо Байден положительно отреагировал на проект финансирования правительства США с отказом от помощи Украине. Он является временным и рассчитан на 45 дней. Одновременно с этим Байден заявил, что американское правительство не должно было оказаться в условиях риска шатдауна с самого начала.

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