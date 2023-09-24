Маккарти передумал выводить средства на обучение украинцев из бюджета Пентагона – СМИ

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Спикер палаты представителей Кевин Маккарти решил не выводить средства на подготовку военнослужащих ВСУ из бюджета Пентагона. Об этом сообщает издание Hill.

"Маккарти заявит, что решил оставить в проекте бюджета помощь Украине в размере 300 миллионов долларов, осознав, что на следующей неделе будет предложена еще одна мера по расходам госдепа и зарубежным операциям, также включающая деньги для Киева", – указано в сообщении.

Издание уточняет, что Маккарти принял решение оставить пункт о средствах на Украину в двух проектах, так как их будет сложно исключить из расходов Госдепартамента. При этом нижняя палата конгресса США будет голосовать за то, чтобы исключить средства для Киева из двух проектов.

В палате представителей конгресса возникают споры из-за включения в оборонный бюджет США средств на Украину.

Так, конгрессвумен Республиканской партии от штата Джорджия Марджори Тейлор-Грин выступила за то, чтобы все финансирование для Украины было выделено в отдельный законопроект, а не включалось в оборонный бюджет.

"Все, чего я прошу, – это объединить все финансирование для Украины в отдельный законопроект, чтобы я могла проголосовать против", – заявила она.

Ранее стало известно, что группа законодателей США выступила против выделения 24 миллиардов на помощь Украине, пока не будет ясно, как были потрачены переданные ранее средства и к каким целям стремится американская сторона. Данное послание Белому дому и американскому лидеру Джо Байдену направили 23 конгрессмена и 6 сенаторов.

До этого сообщалось, что спикер палаты представителей Маккарти отказал президенту Украины Владимиру Зеленскому в возможности выступить перед палатой. Он сослался на напряженный график законодателей.

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