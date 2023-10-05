Трамп впервые с 2021 года посетит Капитолий

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Экс-президент США Дональд Трамп планирует посетить Вашингтон и провести переговоры с республиканцами в палате представителей конгресса США перед выборами нового спикера. Об этом со ссылкой на источники сообщает телекомпания NBC.

Визит бывшего президента может пройти в начале следующей недели. Отмечается, что Трамп посетит Капитолий впервые после 6 января 2021 года, когда часть его сторонников, недовольных результатами выборов президента США, устроили там беспорядки.

Один из конгрессменов-республиканцев заявил телеканалу, что целью поездки Трампа станет "объединение партии". Сам же бывший президент заявлял, что "сделает все возможное", чтобы Республиканская партия разрешила сложившуюся ситуацию.

Республиканец Кевин Маккарти ранее был смещен с поста спикера палаты представителей конгресса США в ходе исторического голосования, которое стало первым в истории Штатов случаем отстранения спикера.

Маккарти обвинили в том, что тот пошел на компромисс с демократами и обеспечил принятие 45-дневного бюджета во избежание приостановки работы федерального правительства, и якобы согласовал с президентом США Джо Байденом негласную сделку о финансировании Киева.

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