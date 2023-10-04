Палата представителей США проголосовала за отставку спикера Маккарти

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Республиканец Кевин Маккарти был смещен с поста спикера палаты представителей конгресса США. Об этом со ссылкой на результаты голосования сообщает ТАСС.

За инициативу высказались 216 конгрессменов, 210 выступили против.

Инициатором процедуры голосования и автором резолюции об отстранении Маккарти от должности стал конгрессмен Мэтт Гетц. Причиной стали резкие идеологические противоречия, так как часть республиканцев выступили против решения спикера, который пошел на компромисс с демократами и обеспечил принятие 45-дневного бюджета во избежание приостановки работы федерального правительства.

Кроме того, Гетц обвинил Маккарти в согласовании с президентом США Джо Байденом секретной сделки о финансировании Украины. Против спикера также выступили представители демократического меньшинства.

Отстранение Маккарти стало первым в истории США случаем отстранения спикера нижней палаты Конгресса.

Ранее Байден положительно отреагировал на проект финансирования правительства США с отказом от помощи Украине. Он является временным и рассчитан на 45 дней. Одновременно с этим президент США заявил, что американское правительство не должно было оказаться в условиях риска шатдауна с самого начала.

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