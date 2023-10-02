Конгрессмен Гетц подтвердил планы просить об отстранении спикера Маккарти

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Член палаты представителей конгресса США Мэтт Гетц намерен просить об отстранении спикера Кевина Маккарти с его поста. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

"Я намерен на этой неделе подать прошение об освобождении против спикера Маккарти", – сказал он.

По словам Гетца, члены законодательного органа США должны иметь руководство, которому можно было бы доверять. Маккарти, обратил внимание он, не пользуется доверием, поскольку несколько раз обманывал президента и консерваторов в палате.

Ранее Джо Байден положительно отреагировал на проект финансирования правительства США с отказом от помощи Украине. Он является временным и рассчитан на 45 дней. Одновременно с этим Байден заявил, что американское правительство не должно было оказаться в условиях риска шатдауна с самого начала.



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